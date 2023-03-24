《經濟通通訊社２４日專訊》中國證監會對《期貨公司監督管理辦法》進行修訂，相關徵求

意見稿今日起向社會公開徵求意見。修訂主要內容包括根據法律規定和行業呼聲，依法適度拓展

期貨公司業務範圍；適度提高業務准入門檻，提升期貨公司防範業務風險的能力等。

期貨公司經核准可以從事的業務，將包括期貨經紀（含境外期貨經紀）、期貨交易諮詢、期

貨做市交易、期貨保證金融資、期貨自營、衍生品交易、資產管理等業務。同時明確期貨公司經

核准可以從事中證監規定的其他業務，為後續拓展業務範圍預留空間。

在有序拓展期貨公司業務範圍的同時，不撒「胡椒面」，適度提高各項業務的准入門檻，體

現「扶優限劣」的監管導向和防範金融風險的監管要求。當中關於期貨做市交易業務、衍生品交

易業務及資產管理業務，期貨公司准入門檻提高到「最近６個月淨資本持續不低於５億元（人民

幣，下同）」及「最近一期分類評級不低於Ｂ類ＢＢＢ級」等，而其中資產管理業務的准入方式

由協會備案調整為行政許可。

關於境內期貨經紀，將境內經紀業務作為期貨公司的天然業務，明確依法設立的期貨公司都

可以經營境內期貨經紀業務，並按照《期貨和衍生品法》規定，統一為「境內期貨經紀」，不再

區分金融期貨和商品期貨經紀。



＊禁止期貨公司為股東、實控人等其他主體融資＊



另外，《辦法》系統總結監管實踐經驗，將實踐中迫切需要強化的監管要求加以明確，主要

包括：

一是強化黨對期貨行業的領導，將黨建相關要求以專條形式加以明確，要求期貨公司設立黨

組織，並要求國有期貨公司將黨的領導融入公司治理各個環節。

二是總結監管實踐並借鑒證券公司等做法，完善公司治理，強化期貨公司控股股東、實際控

制人、股權管理、自有資金使用、內控制度、分支機構管理等的監管。

三是明確期貨公司可以依規為符合條件的子公司提供融資或者擔保，並禁止期貨公司為股東

、實控人等其他主體融資，防範風險傳導、保障期貨公司資產安全。

四是完善對首席風險官正常履職行為的保護，完善程序化交易的報告要求等。

五是根據國務院相關規定，將期貨公司違反部門規章中的罰款數額設置，從最高３萬元提高

到２０萬元等。

六是將《關於規範控股、參股期貨公司有關問題的規定》、《關於取消期貨公司設立、收購

、參股境外期貨類經營機構行政審批事項的決定》的相關內容融入《辦法》，並同步廢止兩個規

定。（ｓｌ）



