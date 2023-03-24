  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

24/03/2023 17:18

《神州期貨》中期協：２月全國期貨公司營業收入和淨利潤均下滑

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中期協會最新公布的數據顯示，今年２月，全國１５０家期貨
公司合計實現營業收入２３﹒９７億元人民幣，按月下降１８﹒０９％，按年下降２３﹒４６％
；淨利潤４﹒５３億元人民幣，按月下降４１﹒１１％，按年下降５７﹒１５％。（ｌｃ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回AH股新聞

上一篇新聞︰24/03/2023 17:26  《中國要聞》寧德時代曾毓群：電池應用仍有十倍以上空間

下一篇新聞︰24/03/2023 17:16  《中國監管》市監總局發布互聯網廣告管理辦法：推薦算法記入檔案

其他AH股新聞
More

24/03/2023 17:32  《大灣區》深圳二孩家庭用公積金貸款首次置業，貸款額可上浮三成

24/03/2023 17:08  《神州經脈》國務院常務會減召開頻率，美封殺ＴｉｋＴｏｋ態度硬

產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金