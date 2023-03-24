《經濟通通訊社２４日專訊》中期協會最新公布的數據顯示，今年２月，全國１５０家期貨
公司合計實現營業收入２３﹒９７億元人民幣，按月下降１８﹒０９％，按年下降２３﹒４６％
；淨利潤４﹒５３億元人民幣，按月下降４１﹒１１％，按年下降５７﹒１５％。（ｌｃ）
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24/03/2023 17:18
《神州期貨》中期協：２月全國期貨公司營業收入和淨利潤均下滑
《經濟通通訊社２４日專訊》中期協會最新公布的數據顯示，今年２月，全國１５０家期貨
公司合計實現營業收入２３﹒９７億元人民幣，按月下降１８﹒０９％，按年下降２３﹒４６％
；淨利潤４﹒５３億元人民幣，按月下降４１﹒１１％，按年下降５７﹒１５％。（ｌｃ）
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