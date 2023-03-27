《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》家樂福的調整收縮在持續。北京家樂福創

益佳店因租約到期，將於３月２９日起停止營業。創益佳店是家樂福在中國內地市場的第一家門

店，也是中國內地第一家真正意義上的超級大賣場。家樂福員工表示，消費者手中的家樂福購物

卡可在北京區域其他門店使用。北京家樂福相關負責人表示，門店租約到期，租金將上漲，北京

家樂福出於綜合考慮暫不續租。

