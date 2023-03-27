《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》外交部發言人毛寧宣布，國務院總理李強
將於３月３０日應邀出席在海南舉行的博鰲亞洲論壇２０２３年年會開幕式並發表主旨演講。
新加坡總理李顯龍、馬來西亞總理安瓦爾、西班牙首相桑切斯、科特迪瓦總理阿希以及國際
貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃，將應邀出席年會。其中李顯龍、安瓦爾及桑切斯應李強邀請，
將結合出席年會對中國進行正式訪問。
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
27/03/2023 15:57
《駐京專電》李強將出席博鰲開幕式，新加坡總理李顯龍等應邀出席
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》外交部發言人毛寧宣布，國務院總理李強
將於３月３０日應邀出席在海南舉行的博鰲亞洲論壇２０２３年年會開幕式並發表主旨演講。
新加坡總理李顯龍、馬來西亞總理安瓦爾、西班牙首相桑切斯、科特迪瓦總理阿希以及國際
貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃，將應邀出席年會。其中李顯龍、安瓦爾及桑切斯應李強邀請，
將結合出席年會對中國進行正式訪問。
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰