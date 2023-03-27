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AH股新聞

27/03/2023 15:57

《駐京專電》李強將出席博鰲開幕式，新加坡總理李顯龍等應邀出席

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》外交部發言人毛寧宣布，國務院總理李強
將於３月３０日應邀出席在海南舉行的博鰲亞洲論壇２０２３年年會開幕式並發表主旨演講。
　　新加坡總理李顯龍、馬來西亞總理安瓦爾、西班牙首相桑切斯、科特迪瓦總理阿希以及國際
貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃，將應邀出席年會。其中李顯龍、安瓦爾及桑切斯應李強邀請，
將結合出席年會對中國進行正式訪問。

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