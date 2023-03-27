《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》國務院總理李強２４日主持召開國務院常

務會議，確定國務院２０２３年重點工作分工，並逐項明確責任單位和完成時限。會議並研究優

化完善部分階段性稅費優惠政策，審議「三農」重點任務工作方案。

會議確定了今年國務院１０個方面、１０３項重點工作，並逐項明確責任單位和完成時限。

會議強調，各部門、各單位要對照分工進一步實化細化政策舉措，制定完善具體實施方案，扎扎

實實抓好落實。要密切關注形勢發展變化，深入調查研究，及時根據基層情況和反映優化完善政

策。



＊企業研發費用稅前加計扣除比例提高至１００％＊



會議決定，延續和優化實施部分階段性稅費優惠政策，以進一步穩預期強信心，包括將符合

條件行業企業研發費用稅前加計扣除比例由７５％提高至１００％的政策，作為制度性安排長期

實施；將減半徵收物流企業大宗商品倉儲用地城鎮土地使用稅政策、減徵殘疾人就業保障金政策

，延續實施至２０２７年底；將減徵小微企業和個體工商戶年應納稅所得額不超過１００萬元部

分所得稅政策、降低失業和工傷保險費率政策，延續實施至２０２４年底；今年底前繼續對煤炭

進口實施零稅率等。以上政策預計每年減負規模達４８００多億元人民幣。



＊確保全年糧食產量保持在１﹒３萬億斤以上，及早謀劃常態化幫扶機制＊



會議通過了《貫徹落實中央農村工作會議精神和中央一號文件重點任務工作方案》。響鼓重

錘持續抓好「三農」工作，為經濟社會發展提供有力支撐。確保全年糧食產量保持在１﹒３萬億

斤以上。要全面推進鄉村振興，因地制宜發展特色產業，拓寬農民增收致富渠道。

會議強調，必須把鞏固拓展脫貧攻堅成果作為重大的政治任務，緊盯薄弱地區、重點人群和

關鍵環節，牢牢守住不發生規模性返貧的底線。要保持過渡期內主要幫扶政策總體穩定，及早謀

劃過渡期後常態化幫扶機制。

