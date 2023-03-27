《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》中央財經委員會辦公室分管日常工作的副

主任韓文秀在北京舉行的中國發展高層論壇上致辭說，今年以來中國經濟開局良好，全年將實現

整體好轉。他指出，中國是國際金融安全的避風港，多年來中國實施穩健的貨幣政策，堅持貨幣

政策的自主性和常態化，在支持經濟發展過程中，穩住金融體系，消除大量風險隱患，守住不發

生系統性風險的底線。當前沒有明顯的通貨膨脹或通貨緊縮的壓力，貨幣政策具有較大的回旋餘

地。韓文秀還表示，中國是跨國投資的樂土高地，「在中國投資可以放長線釣大魚」。



＊有把握實現全年經濟增長約５％目標＊



對於中國今年經濟增長目標定在約５％水平，韓文秀說，「這既考慮了擴大就業、改善民生

的需要，也考慮了潛在增長能力和各種困難挑戰、留有適當餘地。」從目前的發展態勢來看，有

把握實現這個目標。

他指，中國的疫情防控進入新階段，經濟社會恢復常態化運行，經濟發展按下了快進鍵，呈

現加快恢復的特徵，全年經濟將會呈現增長加快、物價穩定、就業充分、國際收支基本平衡的良

好態勢。 韓文秀指，當前經濟運行仍然面臨諸多困難、挑戰和不確定因素，中國經濟恢復的基

礎還不夠穩固。當前最要緊的是要貫徹新發展理念，構建新發展格局，推動高質量發展，努力實

現經濟質的有效提升和量的合理增長，不僅今年要這麼做，而且今後也將長期堅持。

