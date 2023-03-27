《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》美國蘋果公司總裁庫克在北京出席中國發

展高層論壇年會致辭時表示，中國在創新發展迅速，相信還會進一步加速。

庫克又談到近期熱門話題、人工智能，指當前全球在人工智能等方面的創新速度非常迅速，

作為技術的發明者，必須保證人們正確地使用這些技術，讓技術能夠幫助人類。他認為這對任何

一個技術發明者都是非常重大的責任。並從年輕人開始培養相關能力，即使未來不從事這類產業

，也能跟上快速創新的世界，不至於被拋在後頭。



＊庫克在論壇未正面回答會否將產業鏈移出中國＊



庫克鼓勵年輕人要學習編程和擁有批判性思維，承諾蘋果公司在中國農村教育支出，將增加

到１億元人民幣，為中國各地的教師和學生創造成長機會。

在中美競爭的大背景下，外界關注蘋果是否會將產業鏈移出中國市場。庫克在論壇後雖未正

面回答，但他在論壇中也強調了蘋果公司和中國市場３０年來的密切聯繫。他也強調，蘋果公司

和中國的關係，是相互成長並且雙方都很享受這樣的關係。在中國已經有數百萬開發者以及非常

強大的供應鏈。

上周五（２４日），庫克來到了北京三里屯蘋果零售店。庫克當晚發布微博表示很高興見到

團隊和顧客。

儘管當前中美關係持續緊張，但包括蘋果首席執行官庫克、橋水基金創辦人達里歐和輝瑞

ＣＥＯ艾伯樂等美國企業高層均在這周末參加於北京舉行的中國發展高層論壇。這也是庫克疫情

以來第一次來到中國。

