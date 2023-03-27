《經濟通通訊社２７日專訊》奇瑞新能源汽車今日發布公告稱，受惠於全球新能源原材料價
格回調，以及企業成本管控、供應鏈管理能力提升，為回饋廣大用戶，奇瑞新能源將於今日零時
起下調旗下車型官方指導價，下調幅度在４０００至９０００元人民幣不等。（ｌｃ）
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
27/03/2023 10:28
《汽車新勢力》奇瑞新能源下調各類車型官方指導價，最高降九千元
《經濟通通訊社２７日專訊》奇瑞新能源汽車今日發布公告稱，受惠於全球新能源原材料價
格回調，以及企業成本管控、供應鏈管理能力提升，為回饋廣大用戶，奇瑞新能源將於今日零時
起下調旗下車型官方指導價，下調幅度在４０００至９０００元人民幣不等。（ｌｃ）
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
上一篇新聞︰27/03/2023 10:35 《Ａ股焦點》首２月工業利潤大跌，中字頭股走低，中國化學瀉８％
下一篇新聞︰27/03/2023 10:05 《Ａ股焦點》內地繼續對煤炭進口實施零稅率，中國神華Ａ挫４％
27/03/2023 10:49 《行業數據》中汽協：首兩月汽車製造業利潤大降４１﹒７％
27/03/2023 10:37 【聚焦數據】商務部：首兩月中國對外非金融直接投資按年增逾兩成
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰