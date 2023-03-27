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AH股新聞

27/03/2023 10:28

《汽車新勢力》奇瑞新能源下調各類車型官方指導價，最高降九千元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》奇瑞新能源汽車今日發布公告稱，受惠於全球新能源原材料價
格回調，以及企業成本管控、供應鏈管理能力提升，為回饋廣大用戶，奇瑞新能源將於今日零時
起下調旗下車型官方指導價，下調幅度在４０００至９０００元人民幣不等。（ｌｃ）

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