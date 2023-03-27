《經濟通通訊社２７日專訊》中國酒業協會日前發布《中國酒類產業發展分析及２０２３年

發展報告》。《報告》引述國家統計局數據顯示，去年全國釀酒產業規上企業完成釀酒總產量

５４２７﹒５萬千升，按年增長０﹒８％。主要經濟效益匯總的規上企業１７５６家，其中虧損

企業３５６個，企業虧損面為２０﹒３％。累計完成產品銷售收入９５０９﹒０億元（人民幣．

下同），按年增長９﹒１％；累計實現利潤總額２４９１﹒５億元，按年增長２７﹒４％；虧損

企業累計虧損額４５﹒４億元，按年下降７﹒８％。

從不同酒類來看，去年規上白酒企業銷售按年增９﹒６％，利潤增長２９﹒４％。規上白酒

企業中虧損企業１６９個，企業虧損面為１７﹒６％，累計虧損額按年下降１５﹒７％。

啤酒方面，去年規上啤酒企業銷售收入按年增長１０﹒１％；利潤按年增長２０﹒２％；從

數據看，啤酒產業實現了產銷量、營收、利潤的全面增長。

葡萄酒方面，去年中國葡萄酒市場仍然呈現下跌態勢，國產酒與進口酒分別下降２２﹒１％

和２３﹒２％。葡萄酒產業整體營收和利潤水平較低，全行業利潤僅為３﹒４億元，中小企業處

於持續虧損狀態。

黃酒產業則面臨銷售收入、利潤雙降局面。去年黃酒產業銷售收入按年下降２０﹒１％；利

潤按年下降２４﹒３％。中國酒業協會理事長宋書玉認為，黃酒的地域消費仍然是抑制黃酒發展

的瓶頸。此外，黃酒總體價格偏低，產品價值和價格不相稱，黃酒產業還沒有完全擺脫低價競爭

的局面。因此，提升品質，提升文化，創新消費，是黃酒產業所要思考的課題。（ｌｃ）

