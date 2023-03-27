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AH股新聞

27/03/2023 14:10

《神州債市》多地城投企業提前兌付債券，今年已提前兌付１０４億

　　《經濟通通訊社２７日專訊》多家城投公司正提前兌付債券以優化自身債務結構。企業預警
通信息顯示，今年１月１日至３月１７日，擬提前兌付的城投債金額為１０４﹒２６億元（人民
幣．下同），擬提前兌付債券隻數為３０隻。
　　各城投公司提前兌付的原因也各不相同。舉例來說，湖南婁底市城發集團公告，將提前兌付
　「２１婁底城發ＭＴＮ００１」，兌付本金為３億元。婁底城發集團稱，提前兌付的原因為優
化債務結構，加快資源整合步伐。該隻提前兌付的中期票據為２０２１年發行，其成本均大於
２０２２年新發行的３隻中票，因此本次提前兌付可一定程度上優化其債務成本。
　　另外，青島世園集團宣布將提前兌付「２０青島世園　ＭＴＮ００１」存續本金及利息，由
於該隻債券存續規模僅０﹒３億元，因此提前兌付能夠減少發行人在信息披露等與中介機構和監
管機構溝通中產生的各類成本。
　　業內人士表示，總體來看，不論是出於調整債務結構或是資金安排等原因做出的提前兌付，
對於城投公司或持有人來說整體上是利大於弊的，也從側面反映了在全面化解隱性債務和城投整
合的大背景下，城投公司在加快速度優化自身債務結構。（ｌｃ）

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