《經濟通通訊社２７日專訊》紫金礦業（０２８９９）（滬：６０１８９９）財務總監吳紅
輝今日在公司業績說明會上表示，公司在收購鋰礦時，對鋰價的長期預估比較保守。鋰價下跌，
行業供應格局可能面臨洗牌，公司會加快建設進度，關注運營效率的提升和生產成本的降低，保
障自身在行業內的競爭力，未來力爭在鋰行業成為行業頭部企業。
紫金礦業Ａ目前升０﹒２５％，Ｈ股跌０﹒３％。（ｌｃ）
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27/03/2023 14:12
《Ａ股焦點》紫金礦業Ａ微升，稱力爭在鋰行業成為行業頭部企業
《經濟通通訊社２７日專訊》紫金礦業（０２８９９）（滬：６０１８９９）財務總監吳紅
輝今日在公司業績說明會上表示，公司在收購鋰礦時，對鋰價的長期預估比較保守。鋰價下跌，
行業供應格局可能面臨洗牌，公司會加快建設進度，關注運營效率的提升和生產成本的降低，保
障自身在行業內的競爭力，未來力爭在鋰行業成為行業頭部企業。
紫金礦業Ａ目前升０﹒２５％，Ｈ股跌０﹒３％。（ｌｃ）
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