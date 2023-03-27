《經濟通通訊社２７日專訊》紫金礦業（０２８９９）（滬：６０１８９９）財務總監吳紅

輝今日在公司業績說明會上表示，公司在收購鋰礦時，對鋰價的長期預估比較保守。鋰價下跌，

行業供應格局可能面臨洗牌，公司會加快建設進度，關注運營效率的提升和生產成本的降低，保

障自身在行業內的競爭力，未來力爭在鋰行業成為行業頭部企業。

紫金礦業Ａ目前升０﹒２５％，Ｈ股跌０﹒３％。（ｌｃ）

