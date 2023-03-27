  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

27/03/2023 14:12

《Ａ股焦點》紫金礦業Ａ微升，稱力爭在鋰行業成為行業頭部企業

　　《經濟通通訊社２７日專訊》紫金礦業（０２８９９）（滬：６０１８９９）財務總監吳紅
輝今日在公司業績說明會上表示，公司在收購鋰礦時，對鋰價的長期預估比較保守。鋰價下跌，
行業供應格局可能面臨洗牌，公司會加快建設進度，關注運營效率的提升和生產成本的降低，保
障自身在行業內的競爭力，未來力爭在鋰行業成為行業頭部企業。
　　紫金礦業Ａ目前升０﹒２５％，Ｈ股跌０﹒３％。（ｌｃ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金