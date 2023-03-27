《經濟通通訊社２７日專訊》今日恒指低開６３點，報１９８５１點。最高升２３點報
１９９３８點，最低跌４０６點報１９５０９點。恒指收報１９５６７點，跌３４７點或
１﹒７５％。
北水全日淨流入４２﹒６４億元，減少３０﹒７％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、中國石油化工股份（００３８６）、金山軟件（０３８８８）；淨賣出最多的
依次是建設銀行（００９３９）、兗礦能源（０１１７１）、中國移動（００９４１）。
主板成交１２７１﹒９６億元增加３﹒４％。其中港股通成交３９３﹒２億元，佔總成交
３０﹒９％。
騰訊控股跌３﹒７２％報３６２﹒８元，北水淨買入１４﹒９億元；中國石油化工股份跌
３﹒４１％報４﹒５３元，北水淨買入２﹒８億元；金山軟件升２﹒０３％報３７﹒７５元，北
水淨買入１﹒８億元。
建設銀行跌１﹒３８％報４﹒９９元，北水淨賣出２﹒４億元；兗礦能源升９﹒５７％報
２５﹒２元，北水淨賣出２﹒２億元；中國移動跌０﹒２４％報６２﹒４元，北水淨賣出１﹒２
億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） １４﹒９２
中國石油化工股份 （００３８６） ２﹒８０
金山軟件 （０３８８８） １﹒７７
聯想集團 （００９９２） １﹒５２
美團 （０３６９０） １﹒２３
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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建設銀行 （００９３９） －２﹒４２
兗礦能源 （０１１７１） －２﹒１６
中國移動 （００９４１） －１﹒１５
中芯國際 （００９８１） －０﹒９１
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