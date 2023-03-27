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AH股新聞

27/03/2023 17:43

【北水炒Ｄ乜】淨流入４２﹒６４億元，買騰訊沽建行

　　《經濟通通訊社２７日專訊》今日恒指低開６３點，報１９８５１點。最高升２３點報
１９９３８點，最低跌４０６點報１９５０９點。恒指收報１９５６７點，跌３４７點或
１﹒７５％。
　　北水全日淨流入４２﹒６４億元，減少３０﹒７％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、中國石油化工股份（００３８６）、金山軟件（０３８８８）；淨賣出最多的
依次是建設銀行（００９３９）、兗礦能源（０１１７１）、中國移動（００９４１）。
　　主板成交１２７１﹒９６億元增加３﹒４％。其中港股通成交３９３﹒２億元，佔總成交
３０﹒９％。
　　騰訊控股跌３﹒７２％報３６２﹒８元，北水淨買入１４﹒９億元；中國石油化工股份跌
３﹒４１％報４﹒５３元，北水淨買入２﹒８億元；金山軟件升２﹒０３％報３７﹒７５元，北
水淨買入１﹒８億元。
　　建設銀行跌１﹒３８％報４﹒９９元，北水淨賣出２﹒４億元；兗礦能源升９﹒５７％報
２５﹒２元，北水淨賣出２﹒２億元；中國移動跌０﹒２４％報６２﹒４元，北水淨賣出１﹒２
億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　　　（００７００）　　　　　１４﹒９２
　　中國石油化工股份　（００３８６）　　　　　　２﹒８０
　　金山軟件　　　　　（０３８８８）　　　　　　１﹒７７
　　聯想集團　　　　　（００９９２）　　　　　　１﹒５２
　　美團　　　　　　　（０３６９０）　　　　　　１﹒２３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　－２﹒４２
　　兗礦能源　（０１１７１）　　　　　－２﹒１６
　　中國移動　（００９４１）　　　　　－１﹒１５
　　中芯國際　（００９８１）　　　　　－０﹒９１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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