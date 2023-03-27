《經濟通通訊社２７日專訊》今日恒指低開６３點，報１９８５１點。最高升２３點報

１９９３８點，最低跌４０６點報１９５０９點。恒指收報１９５６７點，跌３４７點或

１﹒７５％。

北水全日淨流入４２﹒６４億元，減少３０﹒７％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股

（００７００）、中國石油化工股份（００３８６）、金山軟件（０３８８８）；淨賣出最多的

依次是建設銀行（００９３９）、兗礦能源（０１１７１）、中國移動（００９４１）。

主板成交１２７１﹒９６億元增加３﹒４％。其中港股通成交３９３﹒２億元，佔總成交

３０﹒９％。

騰訊控股跌３﹒７２％報３６２﹒８元，北水淨買入１４﹒９億元；中國石油化工股份跌

３﹒４１％報４﹒５３元，北水淨買入２﹒８億元；金山軟件升２﹒０３％報３７﹒７５元，北

水淨買入１﹒８億元。

建設銀行跌１﹒３８％報４﹒９９元，北水淨賣出２﹒４億元；兗礦能源升９﹒５７％報

２５﹒２元，北水淨賣出２﹒２億元；中國移動跌０﹒２４％報６２﹒４元，北水淨賣出１﹒２

億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） １４﹒９２

中國石油化工股份 （００３８６） ２﹒８０

金山軟件 （０３８８８） １﹒７７

聯想集團 （００９９２） １﹒５２

美團 （０３６９０） １﹒２３

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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建設銀行 （００９３９） －２﹒４２

兗礦能源 （０１１７１） －２﹒１６

中國移動 （００９４１） －１﹒１５

中芯國際 （００９８１） －０﹒９１

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