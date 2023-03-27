《經濟通通訊２７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平向中國發展高層論壇２０２３年年會致賀信

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國家主席習近平２６日向中國發展高層論壇２０２３年年會致賀信指，中國將堅持對外開放的基

本國策，堅定奉行互利共贏的開放戰略，不斷以中國新發展為世界提供新機遇。



「金」動力源源不斷，助推科創企業加速跑

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記者近日對相關產業及金融業界調研了解到，針對科創企業不同發展階段，提供多梯度、覆蓋企

業成長全周期的金融服務正在成為潮流。



上交所資本市場上海綜合服務周啟動

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全面推進「浦江之光」行動升級暨２０２３年上交所資本市場上海綜合服務周日前正式啟動。上

交所總經理蔡建春在啟動儀式上表示：「希望能夠以本次上海資本市場服務周為起點，不斷開創

上海資本市場的新篇章。」





《上海證券報》



習近平向中國發展高層論壇２０２３年年會致賀信

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國家主席習近平２６日向中國發展高層論壇２０２３年年會致賀信指，中國將堅持對外開放的基

本國策，堅定奉行互利共贏的開放戰略，不斷以中國新發展為世界提供新機遇。



專家解讀消費基礎設施納入公募ＲＥＩＴｓ試點

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近日，中證監發布《關於進一步推進基礎設施領域不動產投資信托基金（ＲＥＩＴｓ）常態化發

行相關工作的通知》，發改委發布《關於規范高效做好基礎設施領域不動產投資信托基金

（ＲＥＩＴｓ）項目申報推薦工作的通知》，明確將消費基礎設施納入公募ＲＥＩＴｓ試點范圍

。



中國經濟開局良好，全年將實現整體好轉

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中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀２５日在中國發展高層論壇２０２３年年會

上表示，今年以來中國經濟開局良好，全年將實現整體好轉。





《證券時報》



習近平向中國發展高層論壇２０２３年年會致賀信

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國家主席習近平２６日向中國發展高層論壇２０２３年年會致賀信指，中國將堅持對外開放的基

本國策，堅定奉行互利共贏的開放戰略，不斷以中國新發展為世界提供新機遇。



主板註冊制新股今起申購，４月中上旬有望上市

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今日，中重科技和登康口腔進行網上申購，由此拉開首批主板註冊制新股網上申購序幕。根據發

行安排，本周合計有１０隻主板註冊制新股網上申購。業內人士提醒，面對發行定價和交易制度

的變化，投資者要充分了解制度變化和風險點，審慎作出投資決策。



香港機場２月處理旅客量按年升２４倍

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香港機場管理局２６日公布，香港機場２月份處理旅客量２１０萬人次，較去年同期上升約２４

倍；貨運量上升６﹒７％至２９萬噸；飛機起降量上升９５﹒７％至１６３０５架次。（ｌｃ）

