《經濟通通訊社２７日專訊》中證監上周五（２４日）發布通知提出，研究支持增強消費能

力、改善消費條件、創新消費場景的消費基礎設施發行基礎設施ＲＥＩＴｓ。支持百貨商場、購

物中心、農貿市場等城鄉商業網點項目，保障基本民生的社區商業項目發行基礎設施ＲＥＩＴｓ

。

同日，發改委亦發布通知，要求進一步提升基礎設施ＲＥＩＴｓ項目申報推薦的質量和效率

，促進基礎設施ＲＥＩＴｓ市場平穩健康發展。發改委提到，支持消費基礎設施發行ＲＥＩＴｓ

，優化項目推薦流程，將在５個工作日內做出受理或不予受理反饋，在項目正式受理３個月內完

成項目推薦。

中證監和發改委提到要分類調整項目收益率和資產規模要求。申報發行基礎設施ＲＥＩＴｓ

的特許經營權、經營收益權類項目，基金存續期內部收益率（ＩＲＲ）原則上不低於５％；非特

許經營權、經營收益權類項目，預計未來３年每年淨現金流分派率原則上不低於３﹒８％。鼓勵

更多保障性租賃住房ＲＥＩＴｓ發行，首次申報發行ＲＥＩＴｓ的保障性租賃住房項目，當期目

標不動產評估淨值原則上不低於８億元人民幣，可擴募資產規模不低於首發規模的２倍。

中信證券首席經濟學家明明表示，線下消費場景對於拉動居民消費的作用不言而喻，將消費

基礎設施資產納入ＲＥＩＴｓ試點範圍，有助於引入社會資本參與線下消費場景投資，通過打造

消費者喜愛的線下消費空間增加居民消費。（ｌｃ）

