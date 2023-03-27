《經濟通通訊社２７日專訊》全面註冊制下，首批２家主板ＩＰＯ企業中重科技

（滬：６０３１３５）和登康口腔（深：００１３２８）今日進行網上申購，由此拉開首批主板

註冊制新股網上申購序幕。根據發行安排，本周合計有１０隻主板註冊制新股網上申購。業內人

士估算，４月中上旬有望迎來首批主板註冊制新股上市。

其中，中重科技發行價為１７﹒８元（人民幣．下同），單個帳戶申購上限為２﹒７萬股；

登康口腔發行價為２０﹒６８元，單個帳戶申購上限為１﹒７萬股。

在全面註冊制下，定價、申購和交易等規則的改變，均影響著投資者的打新策略。其中，申

購規則最大的變化是申購單位統一為５００股，申購單位所需配的市值也相應統一為５０００元

。不過，參與主板註冊制新股網上申購，仍需滿足Ｔ－２日前２０個交易日的日均持倉市值在１

萬元以上。而定價最大的變化是核准制下２３倍市盈率上限被打破，中重科技和登康口腔發行價

對應的市盈率分別為２９﹒０１倍和３６﹒７５倍。

緊隨中重科技和登康口腔之後，３月２８日，中電港、常青科技、中信金屬、海森藥業４隻

主板新股網上申購；３月２９日，柏誠股份、江鹽集團、南礦集團、陝西能源４隻主板新股將網

上申購。（ｌｃ）

