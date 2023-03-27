《經濟通通訊社２７日專訊》百度（０９８８８）表示，百度智能雲原定今日下午在北京總
部召開新品發布會，改為面向首批邀約測試企業的閉門溝通會，進行深度充分的技術交流互動。
百度智能雲表示，文心一言雲服務受到了企業夥伴的廣泛關注，已經收到１２萬家企業的申
請測試。為更好地滿足現有客戶的旺盛需求，百度智能雲準備在多地為客戶就近舉辦系列技術沙
龍。（ｃｔ）
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27/03/2023 12:20
【ＡＩ熱潮】百度智能雲發布會改為閉門溝通會，邀約首批測試企業
《經濟通通訊社２７日專訊》百度（０９８８８）表示，百度智能雲原定今日下午在北京總
部召開新品發布會，改為面向首批邀約測試企業的閉門溝通會，進行深度充分的技術交流互動。
百度智能雲表示，文心一言雲服務受到了企業夥伴的廣泛關注，已經收到１２萬家企業的申
請測試。為更好地滿足現有客戶的旺盛需求，百度智能雲準備在多地為客戶就近舉辦系列技術沙
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