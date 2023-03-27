《經濟通通訊社２７日專訊》北京證監局公告，對中國泛海控股集團有限公司
（深：００００４６）、盧志強、劉曉勇、趙英偉出具警示函。
公告指，中國泛海控股集團有限公司存在相關事項未履行或未及時履行信息披露義務，及所
披露信息不準確、不完整等問題，董事長盧志強，信息披露負責人劉曉勇、趙英偉，對上述問題
負有主要責任。（ｄｗ）
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27/03/2023 17:40
《中國監管》泛海控股信息披露違規，被北京證監局發函警示
《經濟通通訊社２７日專訊》北京證監局公告，對中國泛海控股集團有限公司
（深：００００４６）、盧志強、劉曉勇、趙英偉出具警示函。
公告指，中國泛海控股集團有限公司存在相關事項未履行或未及時履行信息披露義務，及所
披露信息不準確、不完整等問題，董事長盧志強，信息披露負責人劉曉勇、趙英偉，對上述問題
負有主要責任。（ｄｗ）
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