《經濟通通訊社２７日專訊》內媒報道，美國副助理國務卿華自強（Ｒｉｃｋ

Ｗａｔｅｒｓ）在剛剛過去的一周訪問了香港、上海、北京等地，與學術界、商界人士密集會面

交流，而他同時也是美國國務院新近成立的「中國事務協調辦公室」（又名「中國組」）的負責

人。

對此，香港《南華早報》引述學者分析稱，此行是中美雙方「工作層級溝通」的一部分。美

國國務院官員通過與中方接觸、咨詢意見，或將為美國國務卿布林肯安排訪華鋪路。

在華自強此次訪華之前，美方已釋放出政府高級官員可能訪華或期待溝通的消息。白宮３月

２０日表示，華盛頓和北京正在討論美國財政部長耶倫和商務部長雷蒙多可能對中國進行的訪問

。此外，美國國家安全顧問沙利文３月１３日也表示，期望拜登和中國領導人在接下來會通話。



＊美國成立「中國組」確保能與中國競爭＊



在去年１１月中美領導人峇里島會晤後，美國國務院於當年１２月１６日正式成立「中國組

」，該機構由布林肯本人主持設立。美國國務院發言人辦公室在一份聲明中稱，「中國組」是布

林肯現代化議程的重要組成部分，該議程的重點是使美國國務院能夠迎接挑戰並抓住未來十年的

機遇。啟動「中國組」旨在確保美國政府能負責任地管理與中國的競爭，為美國對華政策和戰略

的成功實施提供人才、工具和資源。

公開消息顯示，「中國組」由約６０至７０人組成，由華自強主管，日常向美國常務副國務

卿舍曼及美國國務院亞太事務助理國務卿康達匯報。據美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報道，「

中國組」將擴大關注中國的外交官人數，還將有來自其他部門的美國政府人員在「中國組」輪流

工作，使之成為一項跨部門的行動。（ｊｔ）

