《經濟通通訊社２７日專訊》人行降準今日落地，惟中美關係未見好轉，滬深股市今早小幅

低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒１２％％，報３２６１﹒８２點，深成指低開

０﹒１１％，電信運營股走低，石油股、煤炭股跟挫。

人民銀行降低金融機構存款準備金率０﹒２５個百分點今日正式生效，本次下調後，金融機

構加權平均存款準備金率約為７﹒６％，料釋放５０００億－６０００億元（人民幣．下同）中

長期流動性。官媒《中證報》引述專家指，２７日降準落地，在釋放的長期資金助力下，流動性

將保持合理充裕，平穩跨季料無虞。此外，年內繼續降準仍具可能和空間。降準後，總量政策進

一步發力的必要性會減弱，人行將更多運用結構性貨幣政策工具，支持實體經濟。

美國官員曾表示總統拜登和國家主席習近平將在３月中旬，在中國「兩會」閉幕後不久通話

。不過，據《彭博》引述消息人士報道，由於中美關係持續緊張，華府預期拜登和國家主席習近

平短期內不會通電話。中方至今亦未有回應美方提出通話的要求，美方預計或要等台灣的蔡英文

過境美國前往中美洲訪問後，美中元首才有機會通話。

中國Ａ股主板註冊制新股申購拉開序幕，中重科技和登康口腔今日將進行網上申購，《證券

時報》稱預計４月上旬有望迎來首批新股上市。根據發行安排，本周合計有１０隻主板註冊制新

股網上申購。

降準落地的同時，人行今日仍大額放水，今日進行的２５５０億元７天期逆回購，中標利率

持平２％，對沖３００億元到期，即今日淨投放２２５０億元。本周公開市場將有３５００億元

逆回購到期，周一至周五分別到期３００億、１８２０億、６７０億、６４０億和７０億元。

（ｊｔ）

