《經濟通通訊社２７日專訊》上證Ｂ股指數收跌０﹒１５％，報２９０﹒９１點。深證Ｂ股
指數收跌０﹒４２％，報１１８２﹒２８點。
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27/03/2023 15:09
《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收跌０﹒１５％，深證Ｂ收跌０﹒４２％
《經濟通通訊社２７日專訊》上證Ｂ股指數收跌０﹒１５％，報２９０﹒９１點。深證Ｂ股
指數收跌０﹒４２％，報１１８２﹒２８點。
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