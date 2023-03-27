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AH股新聞

27/03/2023 15:09

《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收跌０﹒１５％，深證Ｂ收跌０﹒４２％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》上證Ｂ股指數收跌０﹒１５％，報２９０﹒９１點。深證Ｂ股
指數收跌０﹒４２％，報１１８２﹒２８點。

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