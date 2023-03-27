《經濟通通訊社２７日專訊》內地首２月工業企業利潤大降逾兩成，是２０２０年４月以來

的最大降幅。滬深股市今早小幅低開後，隨著經濟數據公布，跌幅進一步擴大，滬綜指半日收跌

１﹒０５％，報３２３１﹒２８點，深成指跌０﹒６１％，科創板指仍升０﹒４５％。

人民銀行降低金融機構存款準備金率０﹒２５個百分點今日正式生效，料釋放５０００億－

６０００億元（人民幣．下同）中長期流動性。降準落地的同時，人行今日仍大額放水，今日進

行的２５５０億元７天期逆回購，中標利率持平２％，對沖３００億元到期，即今日淨投放

２２５０億元。兩市半日成交７６７５億元，較上一交易日（２４日）同時段增加逾１４％，陸

股通淨流出逾１２億元。

國家統計局公布，今年首２個月，全國規模以上工業企業實現利潤總額８８７２﹒１億元人

民幣，按年下降２２﹒９％，是２０２０年４月以來的最大降幅。期內，工業企業營業收入按年

下降１﹒３％。



＊首２月通信業利潤大降７７％，電信股領跌大市＊



內地首２月工業企業利潤大跌，在４１個工業大類行業中，１０個行業利潤總額同比增長，

２８個行業下降，其中，計算機、通信和其他電子設備製造業下降７７﹒１％。通信設備及電信

營運板塊齊領跌，傳音控股（滬：６８８０３６）挫近８％，天孚通信（深：３００３９４）跌

５﹒６％，中興通訊（深：００００６３）跌４﹒４％。中國電信（滬：６０１７２８）挫

５﹒９％，中國移動（滬：６００９４１）跌４﹒１％，Ａ股聯通（滬：６０００５０）跌

２﹒９％。

另外，首２月石油煤炭及其他燃料加工業由盈利轉為虧損。石油股跌幅顯著，中海油服

（滬：６０１８０８）挫逾３﹒２％，中國石油（滬：６０１８５７）跌２﹒１％，海油工程

（滬：６００５８３）跌２﹒９％，東華能源（深：００２２２１）跌近２％，石化油服

（滬：６００８７１）跌２﹒４％。



＊繼續煤炭進口零稅率，煤炭股走弱＊



國務院總理李強２４日主持召開國務院常務會議，會議決定延續和優化實施部分階段性稅費

優惠政策，包括今年年底前繼續對煤炭進口實施零稅率等。煤炭股走低，中國神華

（滬：６０１０８８）挫４﹒２％，中煤能源（滬：６０１８９８）跌２﹒３％，恒源煤電

（滬：６００９７１）跌１﹒６％，山西焦煤（深：０００９８３）跌０﹒４％。

據台媒報道，兩岸科技業再掀搶人大戰，中芯國際（滬：６８８９８１）、華為和華虹

（０１３４７）等大陸半導體企業開出三倍薪資條件，挖角台積電和聯電等台灣大廠的工程師。

半導體股盤中急跌，海光信息（滬：６８８０４１）急插７﹒３％，兆易創新

（滬：６０３９８６）跌４﹒１％，韋爾股份（滬：６０３５０１）跌４﹒１％，中芯國際

（滬：６８８９８１）跌３﹒６％，瀾起科技（滬：６８８００８）跌３﹒６％，華潤微

（滬：６８８３９６）跌３﹒３％，北方華創（深：００２３７１）挫逾３％，中微公司

（滬：６８８０１２）跌０﹒８％。（ｊｔ）

