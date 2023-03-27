《經濟通通訊社２７日專訊》人民銀行降準０﹒２５個百分點今日正式生效，料釋放

５０００億－６０００億元（人民幣．下同）中長期流動性，國家統計局今早公布，首２個月全

國規模以上工業企業實現利潤總額８８７２﹒１億元，按年下降２２﹒９％，是２０２０年４月

以來的最大降幅。滬深股市今早小幅低開後，數據欠佳，滬綜指跌幅急擴大至１﹒１％，而外媒

上午傳出馬雲拒絕回國的傳聞，在中午迅即被阿里方面圖文並茂澄清，馬雲已回到杭州，現身雲

谷學校大談ＣｈａｔＧＰＴ，阿里概念、ＡＩ概念齊助攻，滬綜指最終收跌０﹒４４％，報

３２５１﹒４點。深成指則收升０﹒１２％，創業板指升１﹒１７％。

人民銀行降準落地的同時，今日仍大額放水，今日進行的２５５０億元７天期逆回購，中標

利率持平２％，對沖３００億元到期，即今日淨投放２２５０億元。兩市全日成交１１４００億

元，連續三個交易日破萬億關，按日升逾６％，陸股通今日淨流出近７億元，連續兩日淨流出。



＊馬雲現身破傳聞，概念股爭先爆發＊



阿里巴巴集團（０９９８８）旗下《南華早報》今午引述消息人士指，阿里巴巴創辦人馬雲

今日現身杭州雲谷學校，粉碎拒絕返國傳聞。馬雲回國，港股阿里巴巴止跌回升。滬深阿里概念

股同興奮，午後大幅拉升，創業黑馬（深：３００６８８）飆兩成漲停，光云科技

（滬：６８８３６５）抽升１９﹒６％，翱捷科技（滬：６８８２２０）升７﹒２％。

馬雲今天到訪杭州一間由他創辦的雲谷學校，與老師和學生會面。雲谷教育微信公號隨後發

表文章及相片，表示馬雲來校探訪，就教育議題以及人工智能工具ＣｈａｔＧＰＴ跟校方交流。

馬雲談及ＣｈａｔＧＰＴ這一類技術已經對教育帶來挑戰，但是ＣｈａｔＧＰＴ這一類技術只是

ＡＩ時代的開始。Ａ場ＣｈａｔＧＰＴ概念股掉頭回升，軟通動力（深：３０１２３６）飆兩成

漲停，雲從科技（滬：６８８３２７）升１２﹒１％，同花順（深：３０００３３）升

１０﹒６％，神州數碼（深：００００３４）升超８％，三六零（滬：６０１３６０）升

７﹒２％。



＊首２月通信業利潤大降，電信股續回落＊



國家統計局公布，今年首２個月，工業企業營業收入按年下降１﹒３％。在４１個工業大類

行業中，１０個行業利潤總額同比增長，２８個行業下降，其中，計算機、通信和其他電子設備

製造業下降７７﹒１％。通信設備及電信營運板塊齊領跌，傳音控股（滬：６８８０３６）挫近

３％，天孚通信（深：３００３９４）跌１﹒５％，中興通訊（深：００００６３）跌３﹒１％

。中國電信（滬：６０１７２８）挫４﹒２％，中國移動（滬：６００９４１）跌３﹒２％，Ａ

股聯通（滬：６０００５０）跌１﹒８％。

另外，首２月石油煤炭及其他燃料加工業由盈利轉為虧損。石油股跌幅顯著，中海油服

（滬：６０１８０８）挫２﹒６％，中國石油（滬：６０１８５７）跌１﹒１％，海油工程

（滬：６００５８３）跌２﹒５％，東華能源（深：００２２２１）跌０﹒６％，石化油服

（滬：６００８７１）跌１﹒４％。（ｊｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４０１２﹒４８ －０﹒３６

上證綜合指數 ３２５１﹒４０ －０﹒４４ ４５３６﹒００

上證Ａ股指數 ３４０８﹒０４ －０﹒４４

深證成份指數 １１６４７﹒９４ ＋０﹒１２ ６８６４﹒００

深圳創業板指數 ２３９８﹒０２ ＋１﹒１７

上證Ｂ股指數 ２９０﹒９１ －０﹒１５ １﹒５６

深證Ｂ股指數 １１８２﹒２８ －０﹒４２ ０﹒３７

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