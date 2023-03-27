《海納智見》今年國內外投資環境發生了較大的變化。國內在疫情政策優化之後，經濟修復

加快，板塊隨之密集輪動；而海外隨著銀行危機的蔓延和美聯儲持續加息，投資環境變得錯綜複

雜。春季行情上證綜指３月７日達到３３４２點之後，出現了震盪調整，股指再度考驗年線附近

３２００點大關支撐的有效性。為此，國內經濟修復狀況的真實情況以及上市公司首季報究竟如

何，成為市場關注的焦點。



兩會《政府工作報告》強調了政策延續性與三穩：穩增長、穩就業、穩物價。重點是著力擴

大內需；加快建設現代化產業體系，圍繞製造業重點產業鏈，以實現質的有效提升和量的合理增

長。隨著疫情影響減弱經濟運行整體企穩回升。一是生產需求回升向好，二是就業物價總體穩定

，三是經濟循環逐步改善，四是市場主體活力趨於增強，五是固定資產投資穩增長，高技術產業

投資快增長。



人工智能與國企重估成為市場的發展主線。一方面，ＯｐｅｎＡＩ發布的ＣｈａｔＧＰＴ，

在政府著力推動數字經濟背景下以及板塊調整一年多估值成長突顯的背景下，觸發了國內ＴＭＴ

走出一波強勁行情；另一方面，國企加快改革，在「中國特色估值體系」提出的背景下，一批中

字頭上市公司獲得資金青睞，尤其是處於交叉概念的三大電信運營商成為領頭羊。但隨著部分個

股估值的高企，強預期下的緩復蘇，也成為阻礙市場結構性行情持續發展的障礙。



美聯儲繼續加息或將成為壓垮駱駝的最後一根稻草，對國內銀行傳導十分有限，但須防止通

過資本市場傳導壓力。美國中小銀行大量持有美債，因激進加息而產生浮虧，期現錯配進而誘發

儲戶擠兌。美歐銀行危機爆發的政策背景和引發條件，在國內並不存在。但通過資本市場、港股

公司傳導境內值得關注。



估值步入合理區間，下方空間有限，中期來看仍有布局機會。３月中下旬，萬得全Ａ及滬深

３００估值相較於２月下旬有小幅回落。截至３月１７日，萬得全Ａ的ＰＥ ＴＴＭ

１７﹒７４倍（處於近十年的４４﹒５３％分位）。在目前的投資潛力評價表中，紡織服飾、傳

媒、交通運輸、鋼鐵、房地產等位居前列，而汽車、公用事業、食品飲料、美容護理、社會服務

等排名靠後。除ＩＭ外，其餘股指期貨淨空單壓力均較年初有所回落。２０２３年３月，股指期

貨ＩＦ淨空單手數持續震盪；ＩＨ震盪下行，並多次降至負值；ＩＣ壓力有所上升，３月以來淨

空單手數震盪回升；ＩＭ淨空單手數月內較為平穩，壓力較為穩定。商品方面，海外動盪影響大

宗商品價格。美歐銀行危機下，受恐慌情緒影響，貴金屬價格上漲、能源下跌，其餘品種漲跌互

現。鋼：供需或將偏緊，支撐價格；銅：庫存走低，需求持續向好；金：避險情緒提升，支撐金

價走高；原油：價格回落，需求增速或將放緩。



風險提示：美歐銀行危機蔓延的不確定性、國內首季度業績披露不達預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》





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