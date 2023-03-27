《經濟通通訊社２７日專訊》深證成分指數全日收市跌０﹒４４％，報３４０８﹒０４點。

《南華早報》今午引述消息人士指，阿里巴巴創辦人馬雲今日現身杭州雲谷學校，雲谷學校

指，馬雲就教育議題以及人工智能工具ＣｈａｔＧＰＴ跟校方交流，Ａ場概念股盤中抽高。軟通

動力（深：３０１２３６）升兩成漲停，同花順（深：３０００３３）升一成，神州數碼

（深：００００３４）升８％。

大基金二期出手將資金投向半導體材料領域。晶瑞電材（深：３００６５５）公告，參股子

公司湖北晶瑞擬通過增資擴股方式引入戰略投資者。大基金二期向湖北晶瑞增資１﹒６億元人民

幣。受消息刺激，晶瑞電材今日飆兩成漲停，其他光刻膠概念股也集體爆發，同益股份

（深：３００５３８）升１７﹒４％。容大感光（深：３００５７６）升６﹒１％，

內地首２月工業企業利潤大跌其中，計算機、通信和其他電子設備製造業下降７７﹒１％。

Ａ場通信設備及電信營運板塊齊領跌，天孚通信（深：３００３９４）跌１﹒５％，中興通訊

（深：００００６３）跌３﹒１％。（ｄｗ）

