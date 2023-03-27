《經濟通通訊社２７日專訊》受量價等多因素影響下，內地首２月工業企業利潤大降逾兩成

。國家統計局公布，今年首２個月，全國規模以上工業企業實現利潤總額８８７２﹒１億元（人

民幣．下同），按年大降２２﹒９％，降幅較去年１－１２月的跌４％，再擴大１８﹒９個百分

點，而去年１－２月為升５％。其中，總額３４４９﹒１億元，按年下降１７﹒５％。

１－２月份，在４１個工業大類行業中，２８個行業下降，２個行業由盈轉虧。其中，汽車

製造業下降４１﹒７％，化學原料和化學制品製造業下降５６﹒６％，有色金屬冶煉和壓延加工

業下降５７﹒２％，計算機、通信和其他電子設備製造業下降７７﹒１％，石油煤炭及其他燃料

加工業、黑色金屬冶煉和壓延加工業均由盈利轉為虧損。

中字頭股大幅回落，中國化學（滬：６０１１１７）瀉８﹒４％，中材國際

（滬：６００９７０）急跌３﹒３％，中遠海特（滬：６００４２８）跌２﹒２％，中國一重

（滬：６０１１０６）跌１﹒９％，中國國貿（滬：６００００７）跌１﹒７％，中化國際

（滬：６００５００）滑１﹒３％，中船防務（滬：６００６８５）跌１﹒３％，中信重工

（滬：６０１６０８）跌０﹒８％，中國船舶（滬：６００１５０）跌０﹒５％。（ｊｔ）

