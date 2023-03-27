《經濟通通訊社２７日專訊》受量價等多因素影響下，內地首２月工業企業利潤大降逾兩成

。在４１個工業大類行業中，石油煤炭及其他燃料加工業、黑色金屬冶煉和壓延加工業均由盈利

轉為虧損。石油股今早跌幅顯著，中海油服（滬：６０１８０８）挫逾３％，中國石油

（滬：６０１８５７）跌近２％，海油工程（滬：６００５８３）跌１﹒９％，東華能源

（深：００２２２１）跌１﹒７％，石化油服（滬：６００８７１）跌１﹒４％，中國海油

（滬：６００９３８）跌１﹒３％，上海石化（滬：６００６８８）跌１﹒２％，中曼石油

（滬：６０３６１９）跌１﹒１％。

另外，中國石化（００３８６）（滬：６０００２８）公布，截至去年１２月３１日止年度

純利約６６３億元（人民幣．下同），跌６﹒８９％，每股盈利５４﹒８分，派末期股息每股

１９﹒５分，全年股息總額３５﹒５分。中石化Ａ股現挫３﹒１％，報５﹒３５元；Ｈ股跌近

３％，４﹒５５港元。

國家統計局公布，今年首２個月，全國規模以上工業企業實現利潤總額８８７２﹒１億元，

按年大降２２﹒９％，降幅較去年１－１２月的跌４％，再擴大１８﹒９個百分點，而去年１－

２月為升５％。其中，國有控股企業實現利潤總額３４４９﹒１億元，按年下降１７﹒５％。１

－２月份，在４１個工業大類行業中，２８個行業利潤總額下降，２個行業由盈轉虧。其中，汽

車製造業下降４１﹒７％，化學原料和化學制品制造業下降５６﹒６％，有色金屬冶煉和壓延加

工業下降５７﹒２％，計算機、通信和其他電子設備制造業下降７７﹒１％，石油煤炭及其他燃

料加工業、黑色金屬冶煉和壓延加工業均由盈利轉為虧損。（ｊｔ）

