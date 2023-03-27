《經濟通通訊社２７日專訊》由阿里巴巴集團（０９９８８）持有的《南華早報》今午引述
消息人士指，阿里巴巴創辦人馬雲今日現身杭州雲谷學校。雲谷教育微信公號隨後發表文章及相
片，表示馬雲來到雲谷學校，就教育議題以及人工智能工具ＣｈａｔＧＰＴ跟校方交流。
內文引述馬雲表示，ＣｈａｔＧＰＴ這一類技術已經對教育帶來挑戰，但是ＣｈａｔＧＰＴ
這一類技術只是ＡＩ時代的開始。要用人工智能去解決問題，而不是被人工智能所控制，雖然人
的體力、腦力比不過機器，但機器只有「芯」，而人有「心」。他說，工業時代是知識驅動，知
識的競爭；數字時代，是智慧驅動，是創造力和想象力的競爭，是領導力、擔當力、責任的競爭
，是獨立思考的競爭。
馬雲談ＣｈａｔＧＰＴ，Ａ場概念股盤中抽高，軟通動力（深：３０１２３６）飆
１９﹒２％，雲從科技（滬：６８８３２７）升１６﹒１％，同花順（深：３０００３３）升近
９％，神州數碼（深：００００３４）升８﹒４％，三六零（滬：６０１３６０）升７﹒８％，
拓爾思（深：３００２２９）升２﹒５％，湯姆貓（深：３００４５９）升２﹒４％，科大訊飛
（深：００２２３０）升１﹒５％。
根據杭州雲谷學校網站，學校是由阿里巴巴合夥人投資，在２０１７年創辦的非牟利民辦學
校，提供幼稚園至高中一條龍辦學。（ｊｔ）
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