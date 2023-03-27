《經濟通通訊社２７日專訊》由阿里巴巴集團（０９９８８）持有的《南華早報》今午引述

消息人士指，阿里巴巴創辦人馬雲今日現身杭州雲谷學校。雲谷教育微信公號隨後發表文章及相

片，表示馬雲來到雲谷學校，就教育議題以及人工智能工具ＣｈａｔＧＰＴ跟校方交流。

內文引述馬雲表示，ＣｈａｔＧＰＴ這一類技術已經對教育帶來挑戰，但是ＣｈａｔＧＰＴ

這一類技術只是ＡＩ時代的開始。要用人工智能去解決問題，而不是被人工智能所控制，雖然人

的體力、腦力比不過機器，但機器只有「芯」，而人有「心」。他說，工業時代是知識驅動，知

識的競爭；數字時代，是智慧驅動，是創造力和想象力的競爭，是領導力、擔當力、責任的競爭

，是獨立思考的競爭。

馬雲談ＣｈａｔＧＰＴ，Ａ場概念股盤中抽高，軟通動力（深：３０１２３６）飆

１９﹒２％，雲從科技（滬：６８８３２７）升１６﹒１％，同花順（深：３０００３３）升近

９％，神州數碼（深：００００３４）升８﹒４％，三六零（滬：６０１３６０）升７﹒８％，

拓爾思（深：３００２２９）升２﹒５％，湯姆貓（深：３００４５９）升２﹒４％，科大訊飛

（深：００２２３０）升１﹒５％。

根據杭州雲谷學校網站，學校是由阿里巴巴合夥人投資，在２０１７年創辦的非牟利民辦學

校，提供幼稚園至高中一條龍辦學。（ｊｔ）

