《經濟通通訊社２７日專訊》法國農業信貸銀行公告指，將在中國設立全資子公司，以深化
在華投資銀行業務。該公司主要從事收購、資產處置和資本融資等跨境併購諮詢服務。（ｌｃ）
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27/03/2023 16:43
《神州金融》法國農業信貸銀行設立全資持有的中國諮詢子公司
《經濟通通訊社２７日專訊》法國農業信貸銀行公告指，將在中國設立全資子公司，以深化
在華投資銀行業務。該公司主要從事收購、資產處置和資本融資等跨境併購諮詢服務。（ｌｃ）
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