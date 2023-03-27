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AH股新聞

27/03/2023 16:43

《神州金融》法國農業信貸銀行設立全資持有的中國諮詢子公司

　　《經濟通通訊社２７日專訊》法國農業信貸銀行公告指，將在中國設立全資子公司，以深化
在華投資銀行業務。該公司主要從事收購、資產處置和資本融資等跨境併購諮詢服務。（ｌｃ）

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