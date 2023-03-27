《經濟通通訊社２７日專訊》廣東省人民政府昨在北京與沙特國家石油公司（沙特阿美）簽

署合作備忘錄。備忘錄提出在多個領域探索投資機會的合作框架，包括能源合作、研究與創新、

產業項目、金融合作、人才交流等方面。

廣東省長王偉中表示，沙特國家石油公司作為世界最大石油天然氣化工一體化公司之一，在

全球石油工業產業鏈中具重要影響力。廣東是中國重要的石化基地之一，近年引進一批百億美元

級項目，綠色石化產業已發展成為萬億元級產業集群。雙方深化互利合作基礎良好、優勢互補、

潛力巨大、前景廣闊。廣東將錨定高質量發展首要任務，落實好外資企業國民待遇，加快構建更

高水平開放型經濟新體制，全力營造市場化法治化國際化營商環境，全力推動合作項目落地落實

。

阿敏．納瑟爾表示，廣東在吸引大規模投資方面取得巨大成功，成為石化和先進材料領域的

領導者；沙特阿美作為最大的原油生產公司和世界領先的煉油和化工公司，與廣東在石化領域、

新材料和戰略新興產業領域合作空間廣闊，願意加強石化、氫能源、氨能源等方面合作，支持廣

東發展現代和更可持續的石化工業，實現沙特阿美與中國、廣東互利雙贏。（ｓｌ）

