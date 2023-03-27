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AH股新聞

27/03/2023 10:49

《行業數據》中汽協：首兩月汽車製造業利潤大降４１﹒７％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國汽車工業協會整理國家統計局數據指出，今年１－２月，
汽車製造業利潤４１４﹒３億元人民幣，按年大降４１﹒７％；汽車製造業利潤率３﹒２％，較
同期下降２﹒２個百分點，佔規模以上工業企業利潤總額的比重為４﹒７％。（ｓｌ）

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