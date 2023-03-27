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AH股新聞

27/03/2023 11:45

【台海局勢】馬英九今午抵滬展開祭祖交流之旅，傳陸方高規格接待

　　《經濟通通訊社２７日專訊》台灣的馬英九前總統今日下午率團前往大陸，展開為期１２日
的祭祖與交流之旅，為１９４９年後首位訪問大陸的卸任台灣領導人。台灣傳媒報道，馬英九預
計在上機前發表簡單談話，其所搭國航班機預計下午４時４０分抵達上海浦東機場。由於行程緊
湊，馬英九落機後不發表談話，隨即搭高鐵赴南京。報道還指，大陸方面將按２００５年時任國
民黨主席連戰「登陸」破冰之旅的規格接待馬英九一行，國台辦主任宋濤將會去到機場接機，甚
至有傳國務院常務副總理、中共中央政治局常委丁薛祥也會現身。
　　馬英九基金會執行長蕭旭岑日前表示，馬英九此行會到訪南京、武漢、長沙、重慶、上海等
地，並會帶馬英九基金會「大九學堂」的青年學子到相關省分參觀辛亥革命、抗日戰爭遺跡，以
及與上海復旦大學、湖北武漢大學、湖南大學的大學生交流。蕭旭岑稱，馬英九卸任後非常關心
兩岸事務，認為兩岸最近幾年進入冰封中斷的狀態，若能讓兩岸年輕人多對話、增進情誼，必定
能降低緊張情勢，且馬英九認為，買再多武器不如讓兩岸年輕人多交流，這是解決兩岸目前當前
人民對立最基本的解方。
　　至於馬英九今次訪陸將與誰見面，蕭旭岑表示「客隨主便」。日前有台媒引述消息指，大陸
全國政協主席王滬寧、國台辦主任宋濤，可能分別在上海及南京與馬會面。（ｓｌ）

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