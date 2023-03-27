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AH股新聞

27/03/2023 12:12

【德勤捱罰】中國副財長晤德勤主席，冀德勤誠懇接受處罰吸取教訓

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國財政部副部長朱忠明日前應約在財政部會見德勤全球理事
會主席舒亞玟。席間舒亞玟表示，德勤全球支持德勤華永完全接受、堅決執行財政部此前作出的
行政處罰決定，德勤華永將制定並落實整改方案，推動提升審計質量。
　　朱忠明對德勤尊重監管、服從監管的態度表示肯定，希望德勤正確認識問題，誠懇接受處罰
，深刻吸取教訓，加強整改落實，切實提高審計質量。
　　朱忠明又稱，中國財政部將加強法制建設，不斷完善監管制度體系，持續打造市場化、法治
化、國際化的營商環境，支持包括德勤在內的國際會計網絡在華依法開展業務。同時切實加強財
會監督，嚴肅財經紀律，對包括「四大」在內的在中國執業的會計師事務所一視同仁，依法強化
對註冊會計師行業的監管，持續推動行業健康發展。
　　朱忠明強調，希望德勤緊抓發展機遇，發揮專業優勢，在中國會計改革、技術創新、對外交
流等方面發揮積極作用。舒亞玟表示，德勤願意繼續助力中國經濟高質量發展。
　　財政部早前分別對德勤和華融（０２７９９）作出行政處罰，其中德勤北京分所被罰款高達
２﹒１億元人民幣，並被停業３個月。財政部指華融存在會計信息嚴重失真等問題，而德勤對華
融有嚴重審計缺陷。（ｓｌ）

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