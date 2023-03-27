《經濟通通訊社２７日專訊》深圳市商務局日前印發《深圳市推進直播電商高質量發展行動

方案（２０２３－２０２５年）》（下稱《方案》），提出要借助深圳跨境電商產業優勢，加快

全市直播電商高質量發展，推動深圳成為具有國際影響力的直播電商之都。

《方案》提出壯大直播電商主體、打造直播＋產業模式、增強直播電商人才力量、提升直播

電商帶動效應共四大發展目標，到２０２５年，與多個頭部直播電商平台深度合作，培育和引進

１００個以上直播電商頭部服務機構，建設５０個以上具有產業帶動效應的直播電商基地和園區

，帶動１００家以上深圳品牌企業開展自播業務；推動５０名以上具有影響力、帶動性強的知名

主播在深圳發展，培育３０００名以上直播帶貨達人和１萬名以上直播電商專業服務人才；直播

電商銷售額超過３０００億元人民幣，帶動深圳網絡零售經濟實現質的飛躍。

《方案》並提出加快直播電商基地建設、鼓勵電商平台創新發展、打造直播專業服務生態、

推動直播電商供需鏈建設、打造直播人才集聚高地、不斷拓展直播電商應用場景、打造深圳直播

電商ＩＰ等１１項重點任務，推動深圳成為具有國際影響力的直播電商新高地。

具體措施包括鼓勵特色產業帶、產業園區、專業市場運營方與知名電商平台、專業服務機構

合作，建設具有場景布景、內容製作、直播設備、選品展示等多功能、「一站式」的直播電商基

地。推動直播電商平台在深設立功能性總部或區域總部，將跨境電商＋國際化網絡直播平台落地

深圳，同時依托深圳產業優勢，培育電子商務平台做大做強直播業務，打造具有影響力的電子產

品、服裝鞋帽、生活用品等直播專區。



＊鼓勵金融機構針對直播推金融服務產品＊



加速培育引進優質運營服務商、數字技術服務商、供應鏈服務商等專業服務機構，提升營銷

策劃、技術應用、模式創新、產品供應、倉儲物流等全產業鏈服務水平。鼓勵金融機構針對直播

業態創新金融服務產品，吸引知名創投風投機構設立直播經濟專項基金。

依托直播平台和ＭＣＮ機構，整合對接專業市場和供應端資源，培養一批直播電商頭部主播

。支持專業服務機構、培訓機構、直播基地聯合培養直播專業服務、供應鏈管理和技術應用等複

合型人才。積極發揮直播電商全天候帶貨特點，打造直播＋產業集群應用模式，鼓勵實體企業與

直播電商專業服務機構開展合作。鼓勵探索多元化直播電商應用場景，發展「流量經濟＋直播帶

貨」模式。鼓勵服裝、珠寶、眼鏡、手錶、消費電子、箱包、化妝品等品牌企業，借助深圳建設

全球重要影響力消費中心城市的契機，凸顯品牌特色，打造深圳直播品牌ＩＰ等。（ｓｌ）

