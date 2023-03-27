《經濟通通訊社２７日專訊》為貫徹落實國家《新一代人工智能發展規劃》，科技部聯同自

然科學基金委近期啟動「人工智能驅動的科學研究」（ＡＩ ｆｏｒ Ｓｃｉｅｎｃｅ）專項部

署工作，緊密結合數學、物理、化學、天文等基礎學科關鍵問題，圍繞藥物研發、基因研究、生

物育種、新材料研發等重點領域科研需求展開，布局「人工智能驅動的科學研究」前沿科技研發

體系。

科技部相關負責人表示，「人工智能驅動的科學研究」已成為全球人工智能新前沿，中國在

人工智能技術、科研數據和算力資源等方面有良好基礎，需進一步加強系統布局和統籌指導，以

促進人工智能與科學研究深度融合、推動資源開放匯聚、提升相關創新能力。

「人工智能驅動的科學研究」是以「機器學習為代表的人工智能技術」與「科學研究」深度

融合的產物。科技部將推進面向重大科學問題的人工智能模型和算法創新，發展一批針對典型科

研領域的「人工智能驅動的科學研究」研究專用平台，加快推動國家新一代人工智能公共算力開

放創新平台建設，支持高性能計算中心與智算中心異構融合發展，鼓勵綠色能源和低碳化，推進

軟硬件計算技術升級，鼓勵各類科研主體按照分類分級原則開放科學數據。



＊搭平台與國際交流，推動解決癌症診療、應對氣候危機等挑戰＊



在人才與機制方面，科技部支持更多數學、物理等科學領域科學家、研究人員投身於相關研

究，培養與匯聚跨學科研發隊伍，推動成立「人工智能驅動的科學研究」創新聯合體，搭建國際

學術交流平台，共同推動解決癌症診療、應對氣候危機等人類共同科學挑戰。同時重視「人工智

能驅動的科學研究」發展過程中的科研倫理規範，促進其健康可持續發展。

下一步，科技部將充分發揮新一代人工智能規劃推進辦公室的協調作用，整合項目、平台、

人才等資源，形成推進的政策合力，並充分發揮人工智能滲透性、擴散性和顛覆性強的特性，逐

步構建以人工智能支撐基礎和前沿科學研究的新模式，加速中國科學研究範式變革和能力提升。

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