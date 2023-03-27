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AH股新聞

27/03/2023 13:45

【ＦＯＣＵＳ】第三隻「潘多拉之盒」，法國以色列預開啟

　　【ＦＯＣＵＳ】俄烏戰爭、銀行危機，下一個「潘多拉之盒」－－國家內戰，似乎正在開啟
。就在周日（２７日），數以萬計以色列人走上街頭，抗議總理內塔尼亞胡的司法改革；上周四
（２３日）全面升級怒火街頭的百萬法國人，預告周二（２８日）舉行第十次全國罷工。
　　　　　　　　　　
＊法國抗議提高退休年齡瀕失控＊
　
　　當山雨欲來的德銀接替瑞信成為金融圈最新風眼，法國巴黎、波爾多以及以色列特拉維夫、
耶路撒冷的街頭，危機同接近沸點，深遠影響不容小覷。
　　先看法國，總統、工會自１月以來圍繞「將最低退休年齡提高至６４歲」的大鬥法，因雙方
各不相讓，正愈來愈傾向失控。在馬克龍上周動用憲法條款，令改革法案在下議院直接過關，並
僥幸勝出反對黨的不信任投票後，堆積如山的垃圾、癱瘓的交通網絡，已不足以表達示威者的憤
怒。
　　焚燒市政廳、跟警方衝突、包圍煉油廠、阻止水庫工程…上周四的示威狂潮被形容為「正處
於起義前夕」；馬克龍周五（２４日）堅稱「不會向暴力屈服」後，工會揚言明日再舉行第十次
全國罷工。
　
＊右翼提議司法改革背後有盤算＊
　
　　再看以色列，自內塔尼亞胡領銜利庫德集團去年１１月勝出大選，組建「史上最右翼」政府
，其提議的司法制度改革在全國引發的抗議至今已持續逾兩個月。法案旨在允許議會簡單多數即
可推翻最高法院裁決，為全面吞并約旦河西岸、放寬交戰規則、增加極端正統派補貼等議程鋪路

　　此舉遭到民眾、軍隊、官員等廣泛反對；內塔尼亞胡周日（２６日）宣布將反對司法改革的
國防部長Ｙｏａｖ　Ｇａｌｌａｎｔ撤職，激發起更大規模抗議，大學、醫生、工會等呼籲周一
舉行總罷工。
　
＊內部爭權，顯財富價值觀鴻溝＊　
　
　　法國、以色列接連爆發連環示威，看起來互不相關，但背後實則異曲同工－－爭奪權利。在
法國，當地去年平均可支配月收入錄２３４０歐元，僅比２０１６年的２２３８歐元上漲不到
５％。高企的通脹、低迷的工資，所幸福利保障相當完善，不但僱員每周工作時間設定為３５小
時，每年定期休假３０個工作日，法定退休年齡更低於一眾發達國家。因此，馬克龍推動將退休
年齡由６２歲提高至６４歲，無疑是動了法國人引以為傲的福利奶酪。
　　而在以色列，司法制度改革之爭，本質是極端正統派猶太人，跟世俗自由派猶太人及阿拉伯
群體之爭；盡管前者在政治上佔據主流地位，但後者卻主導經濟，包括繳納逾八成的稅款、主宰
高科技產業等。此從內塔尼亞胡政府上台後短短兩個月，就有獨角獸公司領銜撤出逾２３０億美
元資金可見一斑。
　　再講深一層，俄烏戰爭、銀行危機、示威罷工，正正是橋水創始人達利歐（Ｒａｙ　
Ｄａｌｉｏ）眼中的三大「地震式」劇變－－大國間衝突、巨額債務貨幣化、財富╱價值觀鴻溝
引發的內部衝突，並警告地緣政治周期、金融經濟周期、各國政治周期三種力量疊加，將導致動
蕩的過渡時期，以及巨大的國內和世界秩序劇變。

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