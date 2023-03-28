《經濟通通訊社２８日專訊》天津創業環保（０１０６５）（滬：６００８７４）公布截至
２０２２年１２月底止年度業績，期內歸屬於公司股東的淨利潤約７﹒５１億元（人幣．下同）
升８﹒４％，每股盈利５１分升４﹒１％，派息１４﹒４分減少１﹒４％。
該公司年度營業收入約４５﹒２２億元跌０﹒３％，營業利潤約９﹒７億元升８﹒１％。
（ｍｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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28/03/2023 08:29
《國企紅籌》津創環保年賺７﹒５億人幣升８﹒４％，息１４﹒４分
《經濟通通訊社２８日專訊》天津創業環保（０１０６５）（滬：６００８７４）公布截至
２０２２年１２月底止年度業績，期內歸屬於公司股東的淨利潤約７﹒５１億元（人幣．下同）
升８﹒４％，每股盈利５１分升４﹒１％，派息１４﹒４分減少１﹒４％。
該公司年度營業收入約４５﹒２２億元跌０﹒３％，營業利潤約９﹒７億元升８﹒１％。
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＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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