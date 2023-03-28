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AH股新聞

28/03/2023 08:43

【高層論壇】李強會見境外代表：保持經濟增速，堅定擴大對外開放

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》國務院總理李強在北京會見出席中國發展
高層論壇境外代表時表示，未來中國經濟將在保持一定增長速度的同時，加快質量變革、效率變
革、動力變革，努力實現更高質量的發展。他又指，無論國際形勢如何變化，中國都將堅定不移
擴大對外開放，中國將對接高標準國際經貿規則，穩步擴大制度型開放，著力打造市場化、法治
化、國際化一流營商環境。
　　李強指出，當前世界經濟發展正處在一個複雜多變的困難時期，需要大家坐下來多作思考、
多加探討、加強交流。應對風險挑戰，首先還是要堅定信心、穩定預期，特別是要把視野放開闊
些，把眼光放長遠些。這就好比雨天趕路，如果總是低頭看腳下，看到的便是滿地泥濘；如果能
常常抬頭看前方，就能看到雨後的彩虹。各方應當增進共識、加強合作，共同促進世界經濟復蘇

　　安聯保險集團董事會主席兼首席執行官貝特、蘋果公司首席執行官庫克、力拓集團首席執行
官石道成、株式會社日立集團會長東原敏昭、波士頓咨詢全球名譽主席博克納等外方代表先後發
言。大家表示，新冠疫情之後，時隔三年重返中國倍感振奮。期待中國在解決全球性問題中發揮
重要作用。跨國企業從中國改革開放和快速發展中受益，未來將繼續與中國深化合作。

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