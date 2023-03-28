《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》北京金融工作座談會２７日下午召開。此

次座談會有「一行兩會一局」等金融管理部門和一百餘家各類中外金融機構參加。北京市委書記

尹力表示，將進一步強化國家金融管理中心功能，為國家金融管理部門開展工作創造良好條件，

保障國家重大金融戰略和政策實施，主動對接國家金融基礎設施在京布局。

尹力又表示，將更多資金投向新一代信息技術、醫藥健康、人工智能等重點產業，更好服務

產業鏈供應鏈暢通和現代化產業體系建設，打造引領未來的產業集群。支持北交所做大做強，推

動更多優質企業上市融資。在支持擴大內需上精準發力。創新投融資模式，在金融改革開放上守

正創新。推動科技金融、綠色金融、金融科技等改革創新，支持建設中關村科創金融改革試驗區

，打造國家級綠色交易所，實施數字人民幣全域試點，開展跨境資金流動、國際收支便利化等開

放探索。



＊人行：推動綠色金融政策在京先行先試；中證監：推動北交所高質量擴容＊



人行行長易綱指出，人行實施穩健的貨幣政策，支持經濟高質量發展；服務國家戰略發展，

把建設國家金融管理中心作為支持首都發展的著力點；推進金融業高水平開放，支持北京「兩區

」和中關村科創金融改革試驗區建設；推動綠色金融政策在京先行先試。

銀保監主席郭樹清指出，持續深化北京金融業對外開放，強化關鍵領域融資支持，助力科技

北京、人文北京建設，大力發展綠色金融，提升民生金融服務質效，維護良好金融秩序。

中證監主席易會滿指出，下一步，中證監將把辦好北交所作為一件大事來抓，圍繞「打造服

務創新型中小企業主陣地」這個定位，堅持突出特色、錯位發展，不斷完善市場產品體系，促進

投融資兩端動態平衡，推動北交所高質量擴容，盡快形成規模效應。

外匯局局長潘功勝指出，積極支持中關村國家自主創新示範區建設科創金融改革試驗區，賦

予科創企業更多跨境金融選擇權，助力全國領先的科創金融發展環境。擴大跨國公司資金集中運

營管理企業範圍，推進貿易新業態、外商投資管理改革創新，促進貿易投資便利化。不斷深化投

融資合作，積極支持北京地區重點企業國際化發展。

國家開發銀行、中國進出口銀行、農業發展銀行、工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀

行、光大集團、中國出口信用保險公司、中國人壽保險集團、中國人民保險集團、北京證券交易

所、中金公司、匯豐銀行（中國）公司主要負責人發言，介紹在京發展情況。

