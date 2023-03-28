《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》二十屆中央第一輪巡視對象公布，將對中
國核工業集團有限公司、中國航天科技集團有限公司、中國航天科工集團有限公司、中國航空工
業集團有限公司、中國船舶集團有限公司、中國兵器工業集團有限公司、中國兵器裝備集團有限
公司、中國電子科技集團有限公司、中國航空發動機集團有限公司，中國融通資產管理集團有限
公司、中國石油天然氣集團有限公司、中國石油化工集團有限公司、中國海洋石油集團有限公司
、國家石油天然氣管網集團有限公司、國家電網有限公司、中國南方電網有限責任公司、中國華
能集團有限公司、中國大唐集團有限公司、中國華電集團有限公司、國家電力投資集團有限公司
、中國長江三峽集團有限公司、國家能源投資集團有限責任公司、中國電信集團有限公司、中國
聯合網絡通信集團有限公司、中國移動通信集團有限公司、中國衛星網絡集團有限公司、中國電
子信息產業集團有限公司、中國中化控股有限責任公司、中糧集團有限公司、中國儲備糧管理集
團有限公司等３０家中管企業黨組開展常規巡視。
對中國投資有限責任公司、國家開發銀行、中國農業發展銀行、中國光大集團股份公司、中
國人民保險集團股份有限公司等５家中管金融企業黨委開展巡視「回頭看」；對國家體育總局黨
組開展機動巡視。
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