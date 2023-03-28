《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》博鰲亞洲論壇２０２３年年會開啟。博鰲

亞洲論壇副理事長周小川發表了《不確定世界中的亞洲力量》的署名文章。

周小川表示，亞洲是世界經濟增長和可持續發展的關鍵動力。儘管國際形勢持續動蕩，全球

需求減弱，２０２３年亞洲將為全球增長與穩定作出重要貢獻。ＩＭＦ預計，《區域全面經濟夥

伴關係協定》等區域自由貿易協定穩步落實，將帶來更大的制度開放紅利，助力疫後復蘇。綠色

發展和數字經濟將為亞洲增長提供強有力的新動能。隨著中國疫情呈現局部零星散髮狀態和進入

常態化防控階段，生產、消費和對外經貿活動回歸常態，中國將成為亞洲乃至世界經濟增長的重

要驅動力。據ＩＭＦ測算，中國經濟增速每提高１個百分點，將帶動亞洲其他地區產出提升

０﹒３個百分點。

周小川表示，２０２３年，世界經濟前景不容樂觀，全球分化風險繼續加大，傳統和非傳統

挑戰不斷加劇。冷戰思維、衝突戰爭、經濟制裁、貿易脫鈎、科技脫鈎不是問題解決之道，只會

把世界帶向更加危險的境地。在如此不確定的世界中，唯有依靠團結合作才能共同應對挑戰，唯

有踐行開放包容才能共促發展。



＊全球產業鏈供應鏈格局因「在岸生產」「友岸外包」被重新塑造＊



周小川表示，世界經濟碎片化，國際經貿失序。發達國家貿易保護主義蔓延，全球產業鏈供

應鏈格局因「在岸生產」「友岸外包」被重新塑造。ＩＭＦ估計，全球貿易分裂可能帶來１﹒４

萬億美元的損失，造成全球產出降低１﹒５個百分點。世界貿易組織預計２０２３年全球貨物貿

易僅增長１％。

文章指出，２０２３年是中國「一帶一路」倡議提出十周年，是全球發展倡議推進落實之年

。中國將致力於通過經貿合作、互聯互通合作、綠色合作、數字合作、發展合作，與亞洲其他國

家一起以合作促發展，在堅持多邊主義、維護世界經濟穩定上彰顯亞洲力量，給不確定的世界帶

來確定性。

