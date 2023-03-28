《經濟通通訊社２８日專訊》在日前舉行的上海市產業技術創新大會上，上海張江、上海臨

港和上海大零號灣三個首批未來產業先導區獲得授牌。到２０３０年，三個先導區未來產業規模

合計達到４０００億元（人民幣．下同）。

其中，上海張江未來產業先導區將發揮大科學裝置、高能級創新平台和硬核產業集聚優勢，

依托綜合性國家科學中心和國際一流科學城定位，重點布局未來健康、未來芯片、未來智能以及

未來能源材料等領域。目標到２０３０年，未來產業規模達到２０００億元左右。

上海臨港未來產業先導區將發揮自貿區的制度開放優勢和前沿產業集群優勢，以國際開放創

新為引領，主動融入全球創新網絡，重點布局未來健康、未來智能、未來能源、未來空間等重點

領域。目標到２０３０年，未來產業規模達到１０００億元左右。

上海大零號灣未來產業先導區將發揮高校資源集聚、全球創新創業集聚區品牌和紫竹國家級

高新區高端產業集聚優勢，以校企聯動融合創新、科技成果轉化、創新創業活躍為特色，重點布

局未來智能、未來能源、未來空間三大方向。目標到２０３０年，未來產業規模達到１０００億

元左右。（ｌｃ）

