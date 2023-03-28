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AH股新聞

28/03/2023 18:00

中石化油服去年純利增３﹒０７倍至５﹒７２億人幣，不派息

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中石化油服（０１０３３）（滬：６００８７１）公布，截至
２０２２年１２月３１日止，全年純利５﹒７２億元（人民幣．下同），較上年同期大增
３﹒０７倍；每股基本盈利３分，不派末期息。
　　期內營業收入７３７﹒７３億元，按年升６﹒１％。（ｈｐ）
　
　

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