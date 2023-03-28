《經濟通通訊社２８日專訊》今日恒指高開１２０點，報１９６８８點。最高升３０７點報
１９８７５點，最低跌８點報１９５５９點。恒指收報１９７８４點，升２１６點或１﹒１１％
。
北水全日淨流入２８﹒９３億元，減少３２﹒２％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、美團（０３６９０）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的依次是聯想集團
（００９９２）、中芯國際（００９８１）、中國神華（０１０８８）。
主板成交１０６１﹒３５億元減少１６﹒６％。其中港股通成交２９７﹒２億元，佔總成交
２８％。
騰訊控股升４﹒２４％報３７８﹒２元，北水淨買入９﹒１億元；美團升２﹒４４％報
１３４﹒６元，北水淨買入５﹒７億元；快手無升跌報５５﹒４元，北水淨買入２﹒２億元。
聯想集團跌１﹒２６％報８﹒５９元，北水淨賣出６７００萬元；中芯國際跌０﹒１１％報
１７﹒６８元，北水淨賣出６２００萬元；中國神華跌０﹒４１％報２４﹒０５元，北水淨賣出
３９００萬元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） ９﹒０６
美團 （０３６９０） ５﹒７４
快手 （０１０２４） ２﹒１５
中國電信 （００７２８） １﹒８１
小鵬汽車 （０９８６８） １﹒１７
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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聯想集團 （００９９２） －０﹒６７
中芯國際 （００９８１） －０﹒６２
中國神華 （０１０８８） －０﹒３９
商湯 （０００２０） －０﹒３３
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