《經濟通通訊社２８日專訊》本港報章摘要如下：



《香港經濟日報》



博鰲論壇今登場，李強重申擴開放

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博鰲亞洲論壇年會今日起至周五（３１日）在海南舉行，是疫情３年以來首次恢復線下實體

舉辦。國務院總理李強明日將出席開幕式並發表主旨演講。他昨日在北京會見出席中國發展高層

論壇的外企代表時強調，無論國際形勢如何變化，中國都將堅定不移擴大對外開放。

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降準落地釋６千億，料有再降空間

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人行降準０﹒２５個百分點，昨日正式落地，預計釋放６０００億元人民幣中長期流動性。

分析料年內繼續降準仍有空間。

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瑞士金融監管：擬紀律處分瑞信管理層

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在瑞士政府背後斡旋下，瑞銀旋風式收購瑞信，然而事件仍遠未落幕。瑞士金融市場監管局

（ＦＩＮＭＡ）主席Ｍａｒｌｅｎｅ Ａｍｓｔａｄ接受當地傳媒訪問時指，正在考慮是否對瑞

信管理層採取紀律處分，然而Ａｍｓｔａｄ強調「仍未確定」會否啟動程序，並補充ＦＩＮＭＡ

不是執法機構，故正在探索各種選擇。

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Ｔｗｉｔｔｅｒ估值不及馬斯克收購時一半

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外電引述消息報道，馬斯克向Ｔｗｉｔｔｅｒ員工發出電郵，指經過４個月的改革，僱員獎

勵股份計劃內將根據企業估值近２００億美元（約１５６０億港元）計算，意味Ｔｗｉｔｔｅｒ

最新估值不及其去年１０月收購時４４０億美元估值的一半。

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《明報》



沙特阿美在華加碼投資，２４６億入股Ａ股榮盛石化

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沙特阿美連日有在華重大投資曝光。Ａ股公司榮盛石化（深：００２４９３）昨收市後公布

，引入沙特阿美為戰略投資者。沙特阿美將以近九成高溢價入股榮盛控股公司約１０％股權，涉

資２４６億元人民幣；另俄媒周日報道沙持阿美在內地的合營石化公司正在開發一個綜合項目，

包括在中國東北地區建立一家每日加工能力達３０萬桶的煉油廠。

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（ｈｌ）

