《經濟通通訊社２８日專訊》康哲藥業（００８６７）公布，於昨日，集團通過公司東南亞

業務公司Ｒｘｉｌｉｅｎｔ Ｂｉｏｔｅｃｈ Ｐｔｅ﹒ Ｌｔｄ﹒及Ｅｘｃｅｌｌｍａｂ

Ｐｔｅ﹒ Ｌｔｄ﹒與君實生物（０１８７７）（滬：６８８１８０）訂立股東協議，君實生物

將以非貨幣方式出資認購Ｅｘｃｅｌｌｍａｂ新發行的股份以獲得其４０％的股權。

受限於股東協議項下約定的先決條件達成，君實生物將實質履行出資義務，並計劃按照訂立

股東協議時各方已商定的文本與Ｅｘｃｅｌｌｍａｂ訂立獨佔許可協議，Ｅｘｃｅｌｌｍａｂ將

獲得在泰國、文萊、柬埔寨、印度尼西亞、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓及越南開發和商業化

靜脈注射用特瑞普利單抗的獨佔許可及其他相關權利。

根據股東協議，康聯達生技將以近５００萬美元認購Ｅｘｃｅｌｌｍａｂ新發行的股份，君

實生物將以授予Ｅｘｃｅｌｌｍａｂ許可協議中相關權利的方式支付股東協議的認購款項。是次

發行完成後，Ｅｘｃｅｌｌｍａｂ將分別由康聯達生技及君實生物擁有６０％及４０％的權益。

（ｂｎ）

