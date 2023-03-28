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AH股新聞

28/03/2023 17:56

康聯達與君實生物設立合資公司，合作開發和商業化特瑞普利單抗

　　《經濟通通訊社２８日專訊》康哲藥業（００８６７）公布，於昨日，集團通過公司東南亞
業務公司Ｒｘｉｌｉｅｎｔ　Ｂｉｏｔｅｃｈ　Ｐｔｅ﹒　Ｌｔｄ﹒及Ｅｘｃｅｌｌｍａｂ　
Ｐｔｅ﹒　Ｌｔｄ﹒與君實生物（０１８７７）（滬：６８８１８０）訂立股東協議，君實生物
將以非貨幣方式出資認購Ｅｘｃｅｌｌｍａｂ新發行的股份以獲得其４０％的股權。
　　受限於股東協議項下約定的先決條件達成，君實生物將實質履行出資義務，並計劃按照訂立
股東協議時各方已商定的文本與Ｅｘｃｅｌｌｍａｂ訂立獨佔許可協議，Ｅｘｃｅｌｌｍａｂ將
獲得在泰國、文萊、柬埔寨、印度尼西亞、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓及越南開發和商業化
靜脈注射用特瑞普利單抗的獨佔許可及其他相關權利。
　　根據股東協議，康聯達生技將以近５００萬美元認購Ｅｘｃｅｌｌｍａｂ新發行的股份，君
實生物將以授予Ｅｘｃｅｌｌｍａｂ許可協議中相關權利的方式支付股東協議的認購款項。是次
發行完成後，Ｅｘｃｅｌｌｍａｂ將分別由康聯達生技及君實生物擁有６０％及４０％的權益。
（ｂｎ）

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