《經濟通通訊２８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



二十屆中央第一輪巡視對象公布

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經黨中央批准，二十屆中央第一輪巡視將對中國核工業集團、中國航天科技集團、中國航天科工

集團、中國航空工業集團、中國船舶集團、中國兵器工業集團、中國兵器裝備集團、中國電子科

技集團等３０家中管企業黨組開展常規巡視。



前兩月地方債發行超萬億元

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財政部２７日公布的數據顯示，今年前兩月全國發行新增地方政府債券突破１萬億元（人民幣．

下同）。專家表示，地方政府專項債是帶動擴大有效投資、穩定宏觀經濟的重要手段。為盡早發

揮債券資金使用效益，今年專項債保持較快發行節奏，有利於促進擴大有效投資。



央地齊發力，數字經濟發展駛入「快車道」

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近期，從中央到地方均加大對數字經濟的支持力度。業內專家表示，數字經濟是經濟增長的主要

引擎之一，大力發展數字經濟將為各地經濟發展帶來新的增長點。隨著相關政策的出台和完善，

數字經濟發展將駛入「快車道」，助力經濟實現高質量發展。





《上海證券報》



科技部：圍繞重點領域科研需求，布局人工智能新前沿

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科技部會同自然科學基金委近期啟動「人工智能驅動的科學研究」專項部署工作，圍繞藥物研發

、基因研究、生物育種、新材料研發等重點領域科研需求展開，布局「人工智能驅動的科學研究

」前沿科技研發體系。



Ａ股約３５０家公司擬派發「紅包」

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截至昨日下午２時，共有４５０家公司披露了２０２２年年報，其中３４８家公司拋出了現金分

紅方案，佔已披露年報公司的比例為７７﹒３３％。從分紅規模來看，目前有４８家公司

２０２２年度現金分紅超過１０億元。



圍繞經濟發展熱點，多部委「劇透」系列舉措

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中國發展高層論壇２０２３年年會於３月２５至２７日在北京舉行。會議期間，發改委主任鄭柵

潔、財政部部長劉昆、工信部部長金壯龍、商務部部長王文濤、生態環境部副部長趙英民分別「

劇透」各自部門接下來的相關舉措。





《證券時報》



《習近平關於國家糧食安全論述摘編》出版發行

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中共中央黨史和文獻研究院編輯的《習近平關於國家糧食安全論述摘編》一書，近日由中央文獻

出版社出版，在全國發行。以國家主席習近平為核心的黨中央高度重視國家糧食安全，始終把解

決好十幾億人口的吃飯問題，作為治國理政的頭等大事。



實探最大主產區黑河：國產大豆破而後立

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黑龍江省農業農村廳２２日宣布，今年黑龍江省繼續實施玉米、大豆差異化補貼政策，原則上大

豆生產者補貼每畝達到３５０元以上。 黑龍江省黑河市一位農業合作社的負責人表示，大豆生

產者補貼增加，符合廣大農民的預期，有利於提高農民種植大豆的積極性。



投資中國扎根中國就是選擇更好的未來

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國務院總理李強２７日下午在北京會見出席中國發展高層論壇２０２３年年會的境外代表並同他

們座談。李強強調，中國開放的大門會越來越大，環境會越來越好，服務會越來越優。投資中國

、扎根中國，就是選擇了更好的未來。（ｌｃ）

