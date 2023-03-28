《經濟通通訊社２８日專訊》中國最大離岸石油及天然氣生產商中海油

（滬：６００９３８）（００８８３）與殼牌集團簽署中海殼牌惠州三期乙烯項目初步投資協議

，總投資約５２１億元人民幣。

中國海油、殼牌集團各持５０％股份投資三期乙烯項目，項目擬建設１６０萬噸╱年乙烯裂

解裝置及其下游共１８套化工裝置及配套的公用工程、儲運、消防和火炬等配套系統。該項目將

減少中國市場對高性能茂金屬聚烯烴等產品的進口依賴，填補國內高端化工品的空白，滿足大灣

區對高品質產品的市場需求。

項目並獲政府支持，廣東省省委副書記、省長王偉中表示，中海殼牌惠州三期乙烯項目是國

家重大外資項目。廣東省惠州市將積極做好要素保障，為項目建設和企業發展提供優質高效服務

。

２００２年，中國海油和殼牌集團合作總投資達４３億美元的中海殼牌一期８０萬噸╱年乙

烯項目進入實施階段，成為當時國內最大的中外合資項目；２０１４年１２月，總投資約４９億

美元的中海殼牌二期１２０萬噸╱年乙烯項目開工建設。隨著一、二期項目竣工投產，中海殼牌

成為至今中國在運行的最大單體乙烯生產工廠之一。

中國海油ＡＨ股齊升，Ａ股升１﹒４％，報１６﹒７元人民幣；Ｈ股升０﹒７１％，報

１１﹒３４港元。（ｄｗ）

