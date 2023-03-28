《經濟通通訊社２８日專訊》ＡＩ概念股嶺南股份（深：００２７１７）被問及與騰訊

（００７００）在類ＣｈａｔＧＰＴ產品方面合作時在互動平台透露，騰訊即將推出的

ＣｈａｔＧＰＴ產品，相信會精雕細琢，成為經典產品與應用。

嶺南股份表示，與騰訊簽訂了關於ＡＩ，大數據等技術合作的戰略協議，與騰訊探索最新產

品與應用的合作。

嶺南股份早段拉漲，目前漲８﹒３％，報４﹒２９元人民幣。（ｄｗ）



