《經濟通通訊社２８日專訊》溢價近九成引入戰投沙特阿美，榮盛石化開盤一字漲停

（深：００２４９３），報１４﹒２元（人民幣．下同），封單金額目前達４７﹒８億元。

榮盛石化公告，控股股東榮盛控股擬將所持公司的１０﹒１３億股，以每股２４﹒３元，轉

讓給戰略投資者沙特阿美旗下ＡＯＣ，對價總額２４６億元，溢價近九成。

同日，公司披露，與戰略合作方沙特阿美及其關聯方簽訂戰略合作協議項下《原油採購協議

》等一攬子協議。約定初始固定期限為二十年，後續已五年為其延長。

榮盛石化表示，透過簽訂上述協議，公司及子公司將進一步鞏固與沙烏地阿美現有原油採購

業務的合作關係，獲取每日４８萬桶的長期穩定的原油供應，以及其他化工原物料的供應，並有

望進一步擴展化工產品的海外銷售管道，保障石油化工品產業鏈的穩定性。

國際油價突漲５﹒１３％，刷新近兩周高位，Ａ場其他石油化工股集體走強，恆力石化

（滬：６００３４６）升６﹒５％，東華能源（深：００２２２１）、恒逸石化

（深：０００７０３）升逾４％，中國石化（滬：６０００２８）升３％，上海石化

（滬：６００６８８）升１﹒８％。（ｄｗ）

