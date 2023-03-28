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AH股新聞

28/03/2023 09:02

《Ａ場新股》全面註冊制下１０隻主板新股完成詢價定價

　　《經濟通通訊社２８日專訊》截至昨日（２７）日晚間，全面註冊制下，中重科技
（滬：６０３１３５）、中信金屬（滬：６０１０６１）、常青科技（滬：６０３１２５）、江
鹽集團（滬：６０１０６５）、柏誠股份（滬：６０１１３３）、登康口腔
（深：００１３２８）、中電港（深：００１２８７）、海森藥業（深：００１３６７）、陝西
能源（深：００１２８６）、南礦集團（深：００１３６０）等１０隻主板新股完成詢價定價。
前５隻擬登陸滬市主板，後５隻擬登陸深市主板。
　　上述１０隻主板新股均按照市場化詢價方式確定發行價格。從發行市盈率來看，５隻滬市新
股發行價格在每股６﹒５８元（人民幣．下同）至２５﹒９８元之間，發行市盈率區間２０倍至
４１倍，中位數３５倍；５隻深市新股發行價格在９﹒６元至４４﹒４８元之間，發行市盈率在
２６﹒８１倍至９０﹒６３倍之間，中位數３４﹒６６倍。
　　其中，中重科技和登康口腔兩家公司網上申購結果已經出爐，中簽率分別為０﹒０５％和
０﹒０２９％。其餘公司將在本周內啟動發行。
　　業內人士認為，從詢價定價和申購情況看，全面註冊制下定價總體符合市場化規律和預期，
市場化定價機制作用逐步顯現，定價結果總體合理適中。（ｌｃ）

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