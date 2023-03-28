《經濟通通訊社２８日專訊》截至昨日（２７）日晚間，全面註冊制下，中重科技

（滬：６０３１３５）、中信金屬（滬：６０１０６１）、常青科技（滬：６０３１２５）、江

鹽集團（滬：６０１０６５）、柏誠股份（滬：６０１１３３）、登康口腔

（深：００１３２８）、中電港（深：００１２８７）、海森藥業（深：００１３６７）、陝西

能源（深：００１２８６）、南礦集團（深：００１３６０）等１０隻主板新股完成詢價定價。

前５隻擬登陸滬市主板，後５隻擬登陸深市主板。

上述１０隻主板新股均按照市場化詢價方式確定發行價格。從發行市盈率來看，５隻滬市新

股發行價格在每股６﹒５８元（人民幣．下同）至２５﹒９８元之間，發行市盈率區間２０倍至

４１倍，中位數３５倍；５隻深市新股發行價格在９﹒６元至４４﹒４８元之間，發行市盈率在

２６﹒８１倍至９０﹒６３倍之間，中位數３４﹒６６倍。

其中，中重科技和登康口腔兩家公司網上申購結果已經出爐，中簽率分別為０﹒０５％和

０﹒０２９％。其餘公司將在本周內啟動發行。

業內人士認為，從詢價定價和申購情況看，全面註冊制下定價總體符合市場化規律和預期，

市場化定價機制作用逐步顯現，定價結果總體合理適中。（ｌｃ）

